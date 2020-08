Mafia: Polizia Palermo ricorda Cassarà e Antiochia (Di giovedì 6 agosto 2020) Palermo, 6 ago. (Adnkronos) - Per il 35esimo anno dal giorno della loro uccisione, la Polizia di Stato di Palermo terrà vivo il ricordo di Antonino Cassarà e Roberto Antiochia, due figure simbolo della lotta alla Mafia degli anni ‘80, "contrassegnata dal sangue di chi, coraggiosamente, opponeva la sua fiera resistenza alla sopraffazione di Cosa Nostra", dicono dalla Questura. Antonino Cassarà, Vice Capo della Squadra Mobile di Palermo e l'agente Roberto Antiochia condivisero parte della loro vita professionale raggiungendo importanti successi nella lotta al crimine. Insieme trovarono anche la morte in viale Croce Rossa, quando furono abbattuti da una sventagliata di kalashnikov a pochi passi dall'abitazione del funzionario di ... Leggi su iltempo

Palermo, 6 ago. (Adnkronos) - Per il 35esimo anno dal giorno della loro uccisione, la Polizia di Stato di Palermo terrà vivo il ricordo di Antonino Cassarà e Roberto Antiochia, due figure simbolo dell ...