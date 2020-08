"L'impresa di fare impresa", Sky TG24 racconta le difficoltà di investire in Italia (Di giovedì 6 agosto 2020) fare impresa e investire in Italia può essere un percorso a ostacoli. Burocrazia, regole che cambiano giorno per giorno, i tempi incerti della giustizia: tutti elementi che pesano duramente sulle volontà degli imprenditori. Dalla voglia di raccontare chi crea lavoro in Italia nasce "L'impresa di fare impresa", un ciclo di approfondimenti dedicati alla difficoltà di investire in Italia. La prima puntata andrà in onda questa sera alle 21 e sarà disponibile anche sul sito SkyTG24.it e On Demand. Il primo appuntamento "L’impresa di ... Leggi su tg24.sky

urania2906 : RT @INGFiore2: #Fontana si fa fare i camici dall'impresa della moglie. #ProtezioneCivile arricchisce la #Pivetti commissionandole #mascheri… - ezio14199935 : RT @CesareOrtis: Per chi ancora non conoscesse il #DURC,ovvero arma di distruzione d'artigiani e aziende, che i geni #PD #M5S non prolungan… - IlMontanari : @andrew4781 @MilanoFinanza Nessun imprenditore vuole perdere soldi. Manco Pallotta suppongo. Ma non mi pare che in… - Ribelllion : RT @debunkercovid: @AlRobecchi @giusvo Non vedo il nesso. Il bidello e l'infermiere avranno le competenze per fare il loro lavoro, gli impr… - POccultis : @Adnkronos Landini perchè non apri una fabbrica, assumi tanti operai, e fai vedere com'è facile in Italia fare imp… -

Ultime Notizie dalla rete : impresa fare "L'impresa di fare impresa", Sky TG24 racconta le difficoltà di investire in Italia Sky Tg24 La bozza del Dl agosto: scatta il "blocco" delle cartelle

Altri 25 miliardi per dare ossigeno all’economia. Il decreto Agosto spacca il governo. La maggioranza è divisa su tutto e non è una novità. Vive alla giornata. Ma a preoccupare cittadini e opposizioni ...

Riapertura scuole, summit tra Provincia, Prefettura e sindacati. Iacucci: «Mettiamo altri soldi per fare presto»

L’ente Provincia pronto a farsi carico di ulteriori investimenti per dare la possibilità ai dirigenti di riaprire in sicurezza gli istituti «Le risorse non mancano e, oltre a quelle del Ministero, la ...

Altri 25 miliardi per dare ossigeno all’economia. Il decreto Agosto spacca il governo. La maggioranza è divisa su tutto e non è una novità. Vive alla giornata. Ma a preoccupare cittadini e opposizioni ...L’ente Provincia pronto a farsi carico di ulteriori investimenti per dare la possibilità ai dirigenti di riaprire in sicurezza gli istituti «Le risorse non mancano e, oltre a quelle del Ministero, la ...