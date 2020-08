La Partita del Cuore 2020 in diretta su Rai1 giovedì 3 settembre (Di giovedì 6 agosto 2020) La Partita del Cuore, storico appuntamento (la prima volta nel 1992) benefico con la Nazionale Cantanti, quest'anno si presenta con una ventinovesima edizione ricca di novità, denominata 'Chi vincerà La Partita del Cuore? - Edizione Speciale 2020'. L'evento sarà trasmesso in diretta su Rai1 giovedì 3 settembre dallo Stadio Bentegodi di Verona, con la conduzione di Carlo Conti. A sfidarsi saranno quattro squadre capitanate rispettivamente da Alessandra Amoroso, Raoul Bova, Gianni Morandi e Salmo. I quattro capitani dovranno 'costruire', grazie ai social, alla Rai e a Rtl 102.5, le proprie squadre selezionando artisti, calciatori e lavoratori dello spettacolo. Proprio a questi ultimi è dedicata quest'anno La ... Leggi su blogo

