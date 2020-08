La bufala dell’esplosione in Libano «ha fatto volare in cielo la gente» (Di giovedì 6 agosto 2020) Quando succedono catastrofi come l‘esplosione in Libano, a Beirut, sfortunatamente i social sono un’arma a doppio taglio. Da una parte, sono una fonte preziosissima di informazioni e testimonianze dirette dell’accaduto; dall’altra, si sa, la confusione creata da eventi drammatici alimenta bufale, speculazioni e complotti di qualsiasi tipo. In questo caso, diversi utenti sono arrivati a vedere qualcosa di ancora più tragico degli eventi stessi nelle foto ormai virali dell’esplosione. Secondo alcuni, l’impatto avrebbe infatti fatto volare in cielo la gente, l’ultima macabra bufala che emerge dai vari social. LEGGI ANCHE >La bufala dell’esercito che controlla i bagnanti mentre i migranti vanno in fuga ... Leggi su giornalettismo

