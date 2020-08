Jonathan Kashanian si foga dopo brutta disavventura: “Trattato come un assassino” (Di giovedì 6 agosto 2020) Jonathan Kashanian furioso su Instagram: il motivo Jonathan Kashanian, protagonista di Detto Fatto su Rai Due, nelle ultime ore è stato vittima di una brutta disavventura. dopo l’accaduto l’ex concorrente del Grande Fratello ha deciso di sfogarsi duramente sfogato su Instagram postando una serie di Stories. L’opinionista del del format di tutorial guidato da Bianca Guaccero, rivolgendosi ai suoi follower ha confessato di essere particolarmente infuriato e di aver avuto una forte discussione con la polizia. Durante la lunga chiacchierata social l’ex gieffino che ha lavorato per anni a Verissimo ha spiegato nei dettagli cosa gli fosse accaduto: “Sono stato trattato come un assassino ... Leggi su kontrokultura

zazoomblog : “Un assassino”. Jonathan Kashanian disavventura con le forze dell’ordine: cosa gli è successo - #assassino”.… - TRASHPERSON18 : #12 Jonathan Kashanian (5 VOTI) (tra i migliori giocatori e strateghi di quell’Isola, non a caso aveva già vinto i… -