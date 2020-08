Infermiere ruba il bancomat di un paziente Il malato muore di Covid, dal conto tolti 6 mila € (Di giovedì 6 agosto 2020) Un Infermiere di 41 anni, residente a Boltiere, e la fidanzata, una 24enne di Fara d’Adda, sono stati denunciati alla Procura di Bergamo per furto aggravato ai danni di persona incapace di intendere e volere. L’accusa è di utilizzo fraudolento di bancomat. Leggi su ecodibergamo

