Il blues torna al Murrayfield Pub con il trio di Leo Ghiringhelli (Di giovedì 6 agosto 2020) Ricominciano i live nello storico locale momò e, ad aprire le danze, è un vero globe trotter della sei corde Leggi su media.tio.ch

CHIASSO - CHIASSO - Ritorna il blues in quel del Murrayfield Pub di Chiasso, l'appuntamento è per venerdì sera 7 agosto (ore 22) con il Blues Power Trio del chitarrista meneghino Leo Ghiringelli. Cult ...Dopo questa “parentesi” pop, coronata da cinque dischi, una serie di singoli di successo, vari concorsi vinti e tanti concerti, nel 2013 Linda è tornata al soul e al blues con “Days Like This”, disco ...