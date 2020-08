Giulia de Lellis conferma la crisi con Damante: cosa succede fra i due? (Di giovedì 6 agosto 2020) Le voci su una presunta crisi tra Giulia de Lellis e Andrea Damante si sono ricorse velocemente negli ultimi giorni, i due distanti per motivi professionali hanno però evitato di commentare almeno fino ad ora. A rivelare che qualcosa sta succedendo fra la coppia nata a Uomini e Donne e lasciatasi per un periodo di tempo con tanto di rivelazione d’infedeltà accertata è stata proprio l’ex gieffina. Giulia in queste ore è uscita allo scoperto e stanca di tanti rumors infondati ha rivelato sul suo profilo social che con Andrea ci sono delle incomprensioni ma che stanno tentando di superarle e di comprendere meglio il loro rapporto e anche i loro sentimenti: “È sicuramente un momento un po’ ... Leggi su quotidianpost

