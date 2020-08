“Esercito di Lazzaroni”: è polemica contro Rampini per le affermazioni sui dipendenti pubblici (Di giovedì 6 agosto 2020) E’ polemica sulle dichiarazioni di Rampini a “Stasera Italia” contro i dipendenti pubblici in “Smart working” My dear Mr. Rampini: una replica alle violente esternazioni di @FedericoRampini sui dipendenti pubblici lazzaroni e sabotatori in #smartworking. Il mio post a denti stretti per @Linkiestahttps://t.co/Uh5kxYGeES pic.twitter.com/LF5s8aP122 — Alfredo Ferrante (@alfredoferrante) August 5, 2020 “Sabotatori della rinascita Italiana”: … L'articolo “Esercito di Lazzaroni”: è polemica contro Rampini per le affermazioni sui dipendenti pubblici NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Ultime Notizie dalla rete : “Esercito Lazzaroni”