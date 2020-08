Dzeko: “Sono deluso. Se guardiamo questa partita, ci manca tanto per il salto di qualità” (Di giovedì 6 agosto 2020) Dopo l’eliminazione dall’Europa League, arriva lo sfogo durissimo di Edin Dzeko ai microfoni di Sky Sport, al termine della gara con il Siviglia:“Mi ha deluso tutto, ci hanno mangiati in tecnica, preparazione della gara. Non siamo mai stati in partita. Non so perché abbiamo tirato una volta sola: loro erano pericolosi a palla lunga, non abbiamo visto che era facile giocare da palla dietro. Abbiamo provato 90′ a giocare da dietro e non siamo mai riusciti a tirare in porta. Se guardiamo questa partita ci manca tanto a fare il salto di qualità, dobbiamo farci tante domande tutti. Tutti…”. Il bosniaco condanna tutti: “Io sono qui per giocare. Sono deluso, non ... Leggi su alfredopedulla

