COVID-19, Speranza: "A fine 2020 le prime dosi del vaccino" (Di giovedì 6 agosto 2020) Il Ministro della Salute Roberto Speranza si è recato questa mattina in Senato per l'informativa sul contenuto dei provvedimenti di attuazione delle misure di contenimento per evitare la diffusione del virus COVID-19 in Italia.Il Ministro ha iniziato snocciolando i numeri che dimostrano come la situazione in Italia sia decisamente migliore di gran parte del Mondo, Europa compresa, secondo i dati del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC):Questo centro ha indicato il tasso di incidenza su 100.000 abitanti negli ultimi 14 giorni e in Italia il numero è pari a 5,7 casi, in Germania 8,4 casi, nel Regno Unito 12,6 casi, in Francia 19 casi, in Croazia 25,3 casi, in Spagna 53,6 casi, in Romania 75,1 casi. Sono numeri che credo spieghino meglio di tante altre parole il lavoro fatto in questi mesi e la situazione ... Leggi su blogo

