Coronavirus, i dati: salgono i contagi, 402 nuovi casi. In calo le vittime: sono 6. “Persiste trasmissione diffusa” (Di giovedì 6 agosto 2020) Continua a salire il numero delle persone positive in Italia: dopo i 384 comunicati ieri, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 402 nuovi casi, 6 in più di ieri, che fanno salire il totale a 249.204. In calo, invece, il numero delle vittime: 6 in un giorno a fronte delle 10 registrate mercoledì. Complessivamente, le vittime dall’inizio dell’epidemia sono 35.187. sono 58.673 i tamponi fatti in Italia nelle ultime 24 ore, 7.099.713 il totale da inizio emergenza. I dati sono stati diffusi dal Ministero della Salute e sono consultabili sul sito della Protezione Civile. Nel monitoraggio settimanale del ministero della Salute che riporta una analisi dei dati ... Leggi su ilfattoquotidiano

