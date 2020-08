Come Pubblicare foto censurate (Di giovedì 6 agosto 2020) Quando condividiamo una foto personale o una foto di gruppo e troviamo degli elementi o delle persone che non devono essere riconoscibili (per esempio codici personali, indirizzi email o volti di bambini), possiamo utilizzare alcuni validi programmi e tool molto semplici da utilizzare per censurare una foto e aggiungere blur e pixel per la privacy, così da poter condividere le foto e le immagini sui social e sulle chat senza temere ripercussioni, proteggendo le persone più sensibili o che non desiderano comparire online su troppe foto.In questa guida abbiamo raccolto tutti i programmi per Windows e le app gratuite per Android e iPhone con cui possiamo aggiungere un effetto blur o pixellato alle nostre immagini, così da poterle Pubblicare senza problemi su Facebook, ... Leggi su navigaweb

In questa guida abbiamo raccolto tutti i programmi per Windows e le app gratuite per Android e iPhone con cui possiamo aggiungere un effetto blur o pixellato alle nostre immagini, così da poterle ...

I Metallica pubblicano il video di "Moth Into Flame" da "S&M2". Guardalo qui

I Metallica hanno pubblicato il video ufficiale di "Moth Into Flame" tratto dall'album live "S&M2" registrato assieme alla San Francisco Symphony. Il brano è stato pubblicato originariamente all'inter ...

