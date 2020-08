Chiara Ferragni, quanto guadagna: ogni post vale una cifra inimmaginabile (Di giovedì 6 agosto 2020) Non passa giorno in cui Chiara Ferragni dimentichi di postare qualcosa sui suoi social. L’influencer pubblica quotidianamente almeno un post e delle stories nel suo ricco profilo Instagram. Raccontare la sua vita a 360 gradi ha premiato la giovane imprenditrice che risulta in vetta alla classifica italiana degli influencer che guadagnano di più al mondo. La determinata imprenditrice, nata a Cremona, ha da poco compiuto 33 anni e nonostante la giovane età è riuscita ad ispirare ragazze di tutto il globo. Chiara Ferragni ha fondato un autentico impero basato interamente sulla sua immagine. La fama raggiunta le ha consentito di poter scegliere con quale brand collaborare e la ha portato un guadagno notevole. La star del web riceve infatti una ... Leggi su velvetgossip

martinaawn : @_ThanksHermione Chiara Ferragni chi? Non la conosco. - digitaliafm : - Matteo07294851 : @djaniceto Per caso stai provando ad imitare Chiara Ferragni? ?? - zazoomblog : Uguale a.... Chiara Ferragni e la foto con Fedez? Che umiliazione: ciò che non avevate notato - #Uguale #a.… - Tecno_Corriere : Ci sono star dei social che con una sola fotografia guadagnano dieci, venti, quasi trenta volte lo stipendio medio… -