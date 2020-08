Beirut, la sposa travolta dall'esplosione: 'È stato un incubo'. Il racconto choc alla Cnn (Di giovedì 6 agosto 2020) L'esplosione di Beirut per lei È stata un dramma: Israa Seblani era tornata nella sua città per sposare il fidanzato Ahmad Sbeih, e in abito bianco stava posando per le foto delle sue nozze. 'Era la ... Leggi su leggo

Agenzia_Ansa : #Beirut, la sposa investita dall'esplosione durante le foto di nozze - VIDEO #ANSA - repubblica : RT @RepubblicaTv: Beirut, la sposa travolta dall'esplosione racconta l'incidente: 'Poi siamo andati a cena ma non ero più presente': Si chi… - rob_arci : RT @RepubblicaTv: Beirut, la sposa travolta dall'esplosione racconta l'incidente: 'Poi siamo andati a cena ma non ero più presente': Si chi… - RepubblicaTv : Beirut, la sposa travolta dall'esplosione racconta l'incidente: 'Poi siamo andati a cena ma non ero più presente':… - Aramis2364 : Il sorriso della sposa a #Beirut prima dell’esplosione. -