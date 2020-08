Basilea – Eintracht Francoforte – Probabili formazioni – Pronostico – Dove vederla in tv e streaming (Di giovedì 6 agosto 2020) Basilea – Eintracht Francoforte è una delle due partite che chiude il programma degli ottavi di finale di Europa League che si gioca oggi 6 agosto 2020, al termine dei vari campionati europei. Il rinvio delle competizioni UEFA, ovviamente, è avvenuto per l’emergenza coronavirus in tutta Europa. La partita si gioca alle ore 21 al St. Jakob Park di Basilea, stadio di casa della formazione ospitante, in quanto l’ottavo di finale di andata si è già disputato lo scorso marzo a Francoforte. La gara di andata terminò con il punteggio di 0-3 per gli svizzeri. La gara di oggi sarà diretta dall’arbitro spagnolo Mateu. Basilea – Eintracht Francoforte: come arrivano alla gara Il ... Leggi su giornal

blab_live : #UEL #EuropaLeague, #FCBSGE @FCBasel1893 @Eintracht tedeschi quasi fuori, assalto disperato? Probabili formazioni,… - RSIsport : ??????? Il Basilea, a caccia dei quarti di finale di Europa League, cercherà di sfatare un tabù questa sera contro l'E… - PeppinInter : @gianm04 @pisto_gol Eintracht all'andata ha perso 3-0 con il Basilea, non penso che riesca a ribaltarla... - Ticinonline : Basilea già pronto alla festa, Eintracht in cerca di miracoli #europaleague #finaleight #basilea - NotizieIN : DIRETTA TV Roma-Siviglia Streaming Basilea-Eintracht Gratis, dove vedere Partite Oggi. Domani Juventus-Lione… -

Ultime Notizie dalla rete : Basilea Eintracht Basilea-Eintracht Francoforte, Europa League: pronostici Il Veggente Calcio in tv: Roma protagonista

In attesa di Juve e Napoli in Champions, è la Roma la squadra Italiana protagonista oggi nelle coppe europee: i giallorossi di Fonseca affrontano infatti in trasferta il Siviglia in Europa League, mat ...

Diretta Basilea – Eintracht Francoforte: risultato in tempo reale

Da una parte c’è la squadra elvetica che, nel torneo nazionale, viene dal pari interno contro il Lucerna per o-0. I padroni di casa hanno chiuso la Super League al terzo posto in classifica raggiungen ...

In attesa di Juve e Napoli in Champions, è la Roma la squadra Italiana protagonista oggi nelle coppe europee: i giallorossi di Fonseca affrontano infatti in trasferta il Siviglia in Europa League, mat ...Da una parte c’è la squadra elvetica che, nel torneo nazionale, viene dal pari interno contro il Lucerna per o-0. I padroni di casa hanno chiuso la Super League al terzo posto in classifica raggiungen ...