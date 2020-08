Barcellona, Bartomeu: “Messi terminerà qui la carriera tra 3-4 anni” (Di giovedì 6 agosto 2020) Josep Maria Bartomeu è sicuro: Messi resterà al Barcellona. Il presidente del club catalano ha parlato a beIN Sports del futuro dell'attaccante argentino molto chiacchierato in queste settimane. La Pulce, infatti, dopo la delusione per la mancata vittoria della Liga è stata accostata in modo insistente all'Inter e ad altri club. Per il numero uno blaugrana, però, non ci sono dubbi sulla permanenza del numero 10.Bartomeu: "Messi resta al Barcellona"caption id="attachment 993015" align="alignnone" width="570" Messi (getty images)/caption"Non sono solo io a dirlo. Messi lo sta dicendo da tempo. Vuole finire la sua carriera da giocatore professionista a Barcellona e questo è l'unico club per lui ", ha detto Bartomeu senza giri di parole. ... Leggi su itasportpress

Sport_Mediaset : #Barcellona, #Bartomeu: '#Lautaro? Dopo la #Champions parleremo con l'#Inter'. Poi attacca #AdL. #SportMediaset - SkySport : Messi e l'Inter, Bartomeu: “Leo finirà la carriera a Barcellona. Lautaro? Stop contatti” - Dalla_SerieA : Barcellona, Bartomeu duro con De Laurentiis poi elogia Pjanic - - junews24com : Bartomeu: «Arthur alla Juve? Il Barcellona non poteva rifiutare l'offerta» - - ilbianconerocom : #Barcellona, #Bartomeu: '#Arthur non va giustificato, è stato aperto un dossier. #Pjanic? Lo seguivamo da anni'… -