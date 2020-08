Vittorio Sgarbi sospeso per 15 giorni. Fico: le regole del vivere civile vanno rispettate (video) (Di mercoledì 5 agosto 2020) Vittorio Sgarbi sospeso per 15 giorni. La decisione dopo la seduta in cui il parlamentare era stato portato via di peso e aveva avuto un duro scontro con la deputata Giusi Bartolozzi. E’ stato il presidente della Camera Roberto Fico a dare l’annuncio su Fb: “L’Ufficio di Presidenza della Camera ha deciso – all’unanimità – di sanzionare con 15 giorni di sospensione Vittorio Sgarbi per gli episodi dello scorso 25 giugno in Aula e gli insulti rivolti in quella sede alla vicepresidente Mara Carfagna e alla deputata Giusi Bartolozzi. Le regole del vivere civile vanno rispettate in ogni luogo”. Le immagini del deputato ... Leggi su secoloditalia

HuffPostItalia : Vittorio Sgarbi sospeso per 15 giorni dalla Camera. Fico: 'Le regole vanno rispettate' - vitovito63 : RT @Roberto_Fico: L'Ufficio di Presidenza di @Montecitorio ha deciso - all’unanimità - di sanzionare con 15 giorni di sospensione Vittorio… - Simona_Manzini : @Roberto_Fico @Montecitorio Giusto un buffetto, insomma. Male, perché Vittorio Sgarbi continua a disprezzare le reg… - ilucian2 : Cala la mannaia su Sgarbi: per quanto lo fanno fuori. Il grillino Fico gli fa la lezioncina. È giusto così, anche F… - SenatoreF : RT @Roberto_Fico: L'Ufficio di Presidenza di @Montecitorio ha deciso - all’unanimità - di sanzionare con 15 giorni di sospensione Vittorio… -

Ultime Notizie dalla rete : Vittorio Sgarbi Vittorio Sgarbi, battuta omofoba in tv: «Sei una nullità, ti piacciono gli uomini?» Il Messaggero Valsesia, in 15mila per il bonus vacanze finanziato dai Comuni: fra i 100 estratti un vietnamita

Ad estrarre i nomi dei vincitori, nel rifugio più alto d’Europa, Capanna Regina Margherita a quota 4.554 metri, i sindaci di Quarona e Alagna Valsesia, alla presenza di un finanziere. «L’estrazione pi ...

Camera, Sgarbi sospeso 15 giorni per gli insulti in Aula a Carfagna e Bartolozzi

La decisione dell'Ufficio di Presidenza della Camera è arrivata all’unanimità. Sgarbi è stato sanzionato per gli insulti a Carfagna e Bartolozzi. Fico: “Le regole del vivere civile vanno rispettate in ...

Ad estrarre i nomi dei vincitori, nel rifugio più alto d’Europa, Capanna Regina Margherita a quota 4.554 metri, i sindaci di Quarona e Alagna Valsesia, alla presenza di un finanziere. «L’estrazione pi ...La decisione dell'Ufficio di Presidenza della Camera è arrivata all’unanimità. Sgarbi è stato sanzionato per gli insulti a Carfagna e Bartolozzi. Fico: “Le regole del vivere civile vanno rispettate in ...