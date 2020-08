Virus, quasi 400 casi e 10 morti. Tornano a salire i contagi in Lombardia (Di mercoledì 5 agosto 2020) il di oggi mercoledì 5 agosto 2020. I nuovi nelle ultime 24 ore sono quasi 400 , ed è raddoppiato rispetto a ieri il numero delle vittime: oggi 10 . Notevole balzo in avanti dei nuovi contagiati, oggi ... Leggi su leggo

Si parte dall’esplosione di un focolaio nel Mantovano con quasi 100 persone contagiate. Ma in tutta la Regione Lombardia oggi si è vissuta una giornata molto complessa, con 138 nuovi contagi. Solo in ...BOLOGNA - I quasi 10mila fra tamponi e test sierologici effettuati nelle ultime 24 ore in Emilia-Romagna hanno fatto emergere 47 nuovi casi di positività, di cui 34 asintomatici. Nessun decesso per il ...