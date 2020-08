Test congiunti Epatite C e Covid-19 a Roma: inizia il roadshow itinerante per “capire la diffusione del Coronavirus e avviare al trattamento i pazienti con Epatite C” (Di mercoledì 5 agosto 2020) È partita oggi, mercoledì 5 agosto, a Roma, un’importante campagna di prevenzione: presso un ambulatorio mobile, collocato a Piazza del Popolo, attraverso 2 Test capillari,è possibile effettuare lo screening congiunto per Covid-19 ed Epatite C. L’esame diagnostico gratuito, patrocinato dal Comune di Roma, è iniziato questa mattina alle 9.30 e proseguirà fino alle 18. Successivamente l’ambulatorio mobile farà tappa in Lombardia ed in Campania. Questo roadshow itinerante, realizzato nell’ambito delle iniziative per la Giornata Mondiale contro le Epatiti proclamata dall’OMS per il 28 luglio, è stato promosso dall’Associazione ... Leggi su meteoweb.eu

insalutenews : Epatite C e Covid-19, test congiunti per campagna di prevenzione. Parte da Roma il roadshow itinerante -… - GaetanoBellino : RT @P_M_1960: @Marco_dreams @Anna3Pellegrini @CalaminiciM Se ci fosse un test sui congiunti non ne resterebbe uno ?????? - P_M_1960 : @Marco_dreams @Anna3Pellegrini @CalaminiciM Se ci fosse un test sui congiunti non ne resterebbe uno ?????? - giadamessetti : RT @LorenzoLamperti: #Duterte ritira le #Filippine ???? dai test militari congiunti nel South China Sea. Ulteriore prova che la mossa di Trum… - MassiMessi78 : RT @LorenzoLamperti: #Duterte ritira le #Filippine ???? dai test militari congiunti nel South China Sea. Ulteriore prova che la mossa di Trum… -

Ultime Notizie dalla rete : Test congiunti Epatite C e Covid-19, test congiunti per campagna di prevenzione. Parte da Roma il roadshow itinerante insalutenews Parlamento Ue: stress test dei sistemi sanitari, primo passo per prepararsi a nuove crisi

Per garantire questo bene pubblico, una soluzione per verificare costantemente il modo in cui viene (o non viene) fornito e' sottoporre i sistemi sanitari a uno stress test. Una prova periodica ...

Test sierologici a Tiburtina per chi arriva dall'Est Europa: "Quarantena è obbligatoria per tutti"

Coronavirus Campania: contagi e morti oggi 31 luglio, bollettino ufficiale In Campania ci sono altri 16 positivi, il totale sfiora le 5mila persone. Aumenta il numero dei ricoverati (+23) e quello del ...

Per garantire questo bene pubblico, una soluzione per verificare costantemente il modo in cui viene (o non viene) fornito e' sottoporre i sistemi sanitari a uno stress test. Una prova periodica ...Coronavirus Campania: contagi e morti oggi 31 luglio, bollettino ufficiale In Campania ci sono altri 16 positivi, il totale sfiora le 5mila persone. Aumenta il numero dei ricoverati (+23) e quello del ...