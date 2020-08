Stazione Marittima, dopo le feste ora spuntano anche gli alberi (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – Un albero che ha messo radici alla Stazione Marittima di Salerno. A denunciarlo con tanto di foto è il gruppo di Arcan, che dopo essere stato tra i primi a denunciare l’inadeguatezza del bar stile “sfratto di casa”, le cui attività sono recentemente balzate alla cronaca, oggi ha puntato l’attenzione sulla “scarsa manutenzione ordinaria e la complessiva incapacità di gestori (ma anche dell’autorità portuale) a trattarla come quello che è, cioè un’opera di arte di un architetto di fama mondiale e non come il giardino di casa propria in cui accatastare sedie, vasi e piante sperando di renderlo, senza risultato, più bello”. Com’è stato possibile chiede il ... Leggi su anteprima24

Ancora nessuna traccia di madre e figlio scomparsi dopo un incidente sull'autostrada Palermo-Messina

Le ricerche continuano a tutto campo. Viviana Parisi e suo figlio Gioele sono spariti nel nulla lunedì dopo un incidente stradale sulla A20. Appello della Polstrada L”ultimo a vederla è stato il marit ...

Viviana e Gioele, il mistero della scomparsa in autostrada. Mamma in fuga col figlio? Ha lasciato l’auto di proposito

Ha lasciato volontariamente l’auto sul ciglio dell’autostrada dopo il piccolo incidente con un furgoncino di operai, da sola, il bimbo in braccio. E’ l’ultimo fotogramma ragionevolmente credibile, la ...

