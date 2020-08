Primo ministro indiano Modi depone la prima pietra del controverso tempio induista (Di mercoledì 5 agosto 2020) ROMA – Il primo ministro indiano, Narendra Modi, ha posato oggi la prima pietra di un tempio induista dedicato al Dio Rama nella citta’ di Ayodhya, nello stato settentrionale dell’Uttar Pradesh. L’edificio sacro verra’ edificato nel luogo in cui sorgeva una moschea medievale risalente all’eta’ dell’impero Moghul, rasa al suolo nel 1992 da estremisti di matrice induista che sostenevano che il tempio fosse stato a sua volta costruito sui resti di un antico santuario dedicato a Rama: l’aggressione al tempio musulmano diede il via a giorni di scontri tra seguaci delle due maggiori religioni dell’India, nei quali persero la vita oltre 2.000 persone. Il leader del Bharatiya Janata Party (Bjp) ha deposto oggi un simbolico mattone d’argento in quello che sara’ il punto centrale del tempio e ha preso parte al “bhoomi poojan”, un rituale induista di benedizione della terra dove viene costruito un edificio sacro. Modi ha detto che il sito e’ stato “liberato” e che ora “una grande casa verra’ costruita per Lord Rama”. Leggi su dire

