Posto riservato con... specchio per chi sale sui bus extraurbani del Lazio senza mascherina (Di mercoledì 5 agosto 2020) La provocazione 05 agosto 2020 15:43 leggi dopo slideshow mostra dettagli nascondi dettagli clicca per ... Leggi su tgcom24.mediaset

Dc953 : RT @gaygingerbaker: Ho riservato un posto a sedere. Chi vuole venire? - alejo3358 : RT @gaygingerbaker: Ho riservato un posto a sedere. Chi vuole venire? - jonlblad1 : RT @gaygingerbaker: Ho riservato un posto a sedere. Chi vuole venire? - SapinBo : RT @gaygingerbaker: Ho riservato un posto a sedere. Chi vuole venire? - woosquishy : @HONGPH0RIA Tu avevi il posto riservato ?????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Posto riservato

TGCOM

Così, ecco per loro "posti riservati con specchio incluso". "Ora potrete finalmente ammirare la vostra immagine riflessa per tutto il viaggio, - spiega la società sul suo post, - perché è chiaro che ...POLITICA – Si è tenuto oggi a Roma, presso il Mise, l’incontro – tra i sindacati e i vertici del ministero – programmato a seguito delle mobilitazioni dei lavoratori in somministrazione di Adecco pres ...