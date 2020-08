Parte la fabbrica dei vaccini più grande del mondo. E punta su Oxford (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il Serum Institute di Pune, in India, sforna normalmente un quarto dei vaccini del pianeta. Ha iniziato a produrre il candidato di Oxford nonostante le sperimentazioni siano ancora in corso. Se la scommessa da mezzo miliardo di dollari sarà vinta, il paese asiatico si ritroverà... Leggi su repubblica

cronaca_news : Parte la fabbrica dei vaccini più grande del mondo. E punta su Oxford - Paola32099256 : A parte il fatto che dicono sia esplosa una fabbrica di fuochi d'artificio... Tutto ciò che hai citato come disagi… - Fabris81400177 : @Giorgiolaporta Se fosse saltata in aria una 'fabbrica di fuochi d'artificio' in Italia, non gliene fotteva niente… - esteemitalia : @VaLeriainNarnia non capisco la correlazione tra lo scoppio di una bomba atomica in un paese nemico da parte degli… -

Ultime Notizie dalla rete : Parte fabbrica L'esplosione della fabbrica di Beirut ripresa dal palazzo di fronte L'HuffPost Volkswagen, la fabbrica di Zwickau produrrà solo auto elettriche

Lo stabilimento Volkswagen di Zwickau, in Germania, dice addio alla produzione di automobili a trazione convenzionale. Dopo 116 anni durante i quali nella storica fabbrica sono state prodotti moltissi ...

Lo stabilimento Volkswagen di Zwickau, in Germania, dice addio alla produzione di automobili a trazione convenzionale. Dopo 116 anni durante i quali nella storica fabbrica sono state prodotti moltissi ...