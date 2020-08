Michelini: 'Limano, bimbi negativi al Covid' (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il sindaco di Bagni di Lucca Paolo Michelini torna ad aggiornare i propri concittadini sulla situazione legata al Covid nella frazione di Limano dove alcune persone sono state messe in quarantena a ... Leggi su lagazzettadelserchio

Limano, nessuno dei bambini sottoposti a tampone è risultato positivo al Covid-19. Si sgonfia così il ‘caso’ che si era sollevato nelle scorse ore. A confermarlo è il sindaco di Bagni di Lucca, Paolo ...Un paese in “ostaggio” dell’ansia da coronavirus. A Limano una decina di famiglie stanno vivendo nella preoccupazione per l’esito del tampone cui si sono sottoposte dopo essere state in contatto con i ...