Manlio Di Stefano e il tweet sbagliato sul libano: l'epic fail del sottosegretario agli esteri diventa virale (Di mercoledì 5 agosto 2020) Un errore marchiano. Un vero e proprio epic fail, come si suole dire in rete. Una gaffe commessa nel momento peggiore possibile. L'ha commesso Manlio Di Stefano sottogretario agli esteri su twitter. L'... Leggi su leggo

