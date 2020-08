Infortunio Verratti: lesione al polpaccio per il centrocampista. Out contro l’Atalanta? (Di mercoledì 5 agosto 2020) Tegola per il Paris Saint Germain di Tuchel che, quasi sicuramente, dovrà fare a meno di Marco Verratti per la sfida all’Atalanta Tegola per Tuchel e per il Paris Saint Germain. Secondo quanto riporta RMC, Marco Verratti si sarebbe infortunato durante l’allenamento di ieri a seguito di uno scontro con un altro giocatore. Oggi gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione al polpaccio che se confermata lo renderà indisponibile per il match contro l’Atalanta di Champions League. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

