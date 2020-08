Il team North vince il GLL Masters Summer EMEA (Di mercoledì 5 agosto 2020) I 20 migliori team europei si sono sfidati per 16 round finali, distribuiti in due giorni tra l'1 e il 2 agosto. Il team scandinavo North ha vinto il GLL Masters Summer EMEA con 133 punti totali, 68 ... Leggi su corrieredellosport

Le 20 migliori squadre europee si sono sfidate per 2 giorni (1 e 2 agosto) nel gran finale che comprendeva 16 round totali. Il team danese North trionfa nel GLL Masters Summer EMEA con 133 punti total ...Il team scandinavo North ha vinto il GLL Masters Summer EMEA con 133 punti totali, 68 per posizionamento e 65 per uccisioni. La squadra, composta da Mikkel “Mande” Halle, Dan “rpr” Uši? e Can ...