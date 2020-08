Gianmaria Antinolfi, parla la ex: “Belen Rodriguez? Dopo la rottura è venuto da a piangere da me…” (Di mercoledì 5 agosto 2020) Gianmaria Antinolfi si è lasciato con Belen Rodriguez. Il loro flirt estivo, sarebbe durato come un gatto in tangenziale ma giusto il tempo giusto per “spezzare” un cuore. Per questo motivo, l’imprenditore campano, sarebbe andato a piangere tra le pagine dell’ex fidanzata, come racconta Mariela Ballesteros intervistata da Chi Magazine. Gianmaria Antinolfi, parla la ex:... L'articolo Gianmaria Antinolfi, parla la ex: “Belen Rodriguez? Dopo la rottura è venuto da a piangere da me…” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

