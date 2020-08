Emma Marrone critiche per la foto: la replica convince i fan (Di mercoledì 5 agosto 2020) La meravigliosa cantante Emma Marrone condivide su Instagram un nuovo scatto in cui esplode la sua bellezza: dopo le critiche, arriva la replica che piace ai fan Emma Marrone (fonte foto: Instagram, @real brown)Continua a tener compagnia, a conquistare l’affetto e ad allietare le giornate dei suoi tantissimi fan e follower su Instagram, la meravigliosa cantante Emma Marrone, sempre più protagonista e regina dei social network su cui ha sempre un incredibile seguito: in questo caso arriva una foto ed una pronta risposta alle critiche. Se di recente la bella Emma ha condiviso alcuni messaggi ricevuti in chat, con un suo gesto che sembra proprio non esser ... Leggi su chenews

GuitarDaniele : RT @GuitarDaniele: Mi fido di te @MarroneEmma ????????Emma Marrone - GuitarDaniele : Mi fido di te @MarroneEmma ????????Emma Marrone - GuitarDaniele : RT @GuitarDaniele: Quando ti svegli ed hai questo davanti a te @MarroneEmma ????????Emma Marrone - GuitarDaniele : Quando ti svegli ed hai questo davanti a te @MarroneEmma ????????Emma Marrone - lafeshionblo : @TheMadQueen10 MADONNA NON É CHE NON ME ME FREGA É MI DIMENTICO TUTTO COME EMMA MARRONE -

Ultime Notizie dalla rete : Emma Marrone Emma Marrone, “Baci dal set”: lavora al video del nuovo singolo in arrivo Radio Italia Riassuntone dell’estate: Stefano De Martino e Belen Rodriguez, sovrani del gossip, tutto quello che è successo

Il gossip tira fuori anche Emma Marrone, ma la ex di De Martino clicca “like” allo showman da parecchi mesi, comprese le foto dove compare con Belen Rodriguez e il figlio Santiago, quindi, questo ...

Castano ramato: a chi sta bene e come scegliere la sfumatura giusta

Lo abbiamo visto incorniciare i volti delle celebrities più amate e copiate in fatto di colore e taglio di capelli, da Julia Roberts a Emma Watson passando per ... il rame, il marrone rossiccio e il ...

Il gossip tira fuori anche Emma Marrone, ma la ex di De Martino clicca “like” allo showman da parecchi mesi, comprese le foto dove compare con Belen Rodriguez e il figlio Santiago, quindi, questo ...Lo abbiamo visto incorniciare i volti delle celebrities più amate e copiate in fatto di colore e taglio di capelli, da Julia Roberts a Emma Watson passando per ... il rame, il marrone rossiccio e il ...