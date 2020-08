Disco di Platino per Random (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il successo di Random non si ferma. Ieri è arrivato l’annuncio del per il singolo “SONO UN BRAVO RAGAZZO UN PÒ FUORI DI TESTA” Il contenuto nell’Ep “MONTAGNE RUSSE”. Solo una settimana fa aveva ricevuto il Disco di Platino per “ROSSETTO”. Random non si ferma! Il singolo “SONO UN BRAVO RAGAZZO UN PÒ FUORI DI TESTA” è contenuto nell’Ep “MONTAGNE RUSSE”. L’ep è rimasto nella top 10 della classifica degli album più venduti di FIMI/GfK Italia per 6 settimane. Ad oggi l’artista conta oltre 140 milioni di ascolti sulle piattaforme streaming e oltre 90 milioni di visualizzazioni sul suo canale Youtube! Tutti i numeri di Random Il successo ... Leggi su spettacolo.periodicodaily

