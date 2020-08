Cinquestelle tra crisi, litigi e sottomissione al Pd. Lo sfogo di Giulia Grillo: «Qualcuno chiarisca» (Di mercoledì 5 agosto 2020) La guerra interna al M5S continua senza sosta. Troppe le contraddizioni, troppi i tentennamenti. E soprattutto un pericoloso appiattirsi sulle tesi del Pd. A tenere banco è la questione leadership, con il capo politico Vito Crimi finito nel mirino di molti malpancisti che invocano un leader “forte”. Per Giulia Grillo, parlamentare ed ex ministro della Salute, non ha senso ora parlarne ora. Non so da dove questa leadership possa uscire. Il M5S – dice intervistata dall’Adnkronos – in questo momento storico vive una crisi identitaria. Alcuni punti del suo programma sono stati realizzati, altri non ancora realizzati. Altri sono del tutto cambiati. Va ristrutturata la linea politica». Giulia Grillo: «C’è confusione sui temi ... Leggi su secoloditalia

