Ciclismo, terribile caduta in volata al Giro di Polonia. Jacobsen in coma. Il ds: «Un atto criminale» (VIDEO) (Di mercoledì 5 agosto 2020) Una delle cadute più terrificanti della storia del Ciclismo. È accaduto al Giro di Polonia, prima tappa, a Katowice. Dylan Groenewegen è in testa, Fabio Jacobsen sta sopraggiungendo, lo avrebbe superato. L’olandese del Team Jumbo-Visma lo stringe alle transenne, allarga il gomito e Jacobsen va a sbattere contro le transenne e la caduta è paurosa. Jacobsen, anche lui olandese, viene ricoverato in ospedale, è in coma farmacologico e intubato. Coinvolti anche un fotografo e un giudice di gara, travolti da Jacobsen. Groenewegen è stato squalificato. Molti altri ciclisti sono poi caduti. Il patron della Deceuninck-Quick Step, Patrick ... Leggi su ilnapolista

