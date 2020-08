Calciomercato Cagliari – Di Francesco inizia il suo mercato (Di mercoledì 5 agosto 2020) Il nuovo mister dei rossoblu Di Francesco si è già messo a lavoro per stilare la lista dei giocatori da trattenere e quelli su cui puntare. Il mister e i suoi tifosi sognano di riuscire a trattenere Nainggolan in Sardegna ed il presidente Giulini vorrebbe accontentarli come vorrebbe trattenere i vari Cragno, Nandez, Rog e Simeone però, chiaramente, un sacrificio sarà inevitabile per finanziare il mercato in entrata. Primo nome in entrata è quello del terzino sardo Murru che Di Francesco conosce bene. Dopo tre anni alla Sampdoria (scadenza contratto 30 giugno 2024), il giocatore sardo, classe 1994, potrebbe ritornare a Cagliari la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio. Se l’operazione Murru non dovesse concretizzarsi il Cagliari punterebbe per rinnovare ... Leggi su giornal

Giacuminux : #Cagliari, #DiFrancesco: 'Spero di tenere Nainggolan, giocheremo con il 4-3-3. #JoaoPedro? Lo vedo esterno' Allora… - BombeDiVlad : ???? #Cagliari, #DiFrancesco si presenta: “Convinto della scelta” Le parole del neo tecnico dei sardi ??… - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #DiFrancesco è arrivato a #Cagliari, oggi pomeriggio la presentazione: 'Non vedo l'oraa di cominciare' FOTO - FrancescoGros14 : RT @cmdotcom: #Cagliari, ecco #DiFrancesco: 'Spero di tenere #Nainggolan, giocheremo con il 4-3-3. #JoaoPedro? Lo vedo esterno' https://t.c… - news24_napoli : Calciomercato Milan – La rivelazione del Presidente del Cagliari su Kjaer -