Barcellona, l'ex ds Braida: "Camp Nou senza pubblico? Un vantaggio per il Napoli. Gattuso può diventare un grande allenatore" (Di mercoledì 5 agosto 2020) L'ex direttore sportivo di Milan e Barcellona, Ariedo Braida, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione 'Si gonfia la rete': "Per il Napoli giocare in un Camp Nou senza pub ... Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Barcellona, l'ex ds Braida: 'Camp Nou senza pubblico? Un vantaggio per il Napoli. Gattuso può diventare un grande a… - 100x100Napoli : Le parole di Braida sulla super sfida tra Napoli e Barcellona -