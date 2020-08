Banche, utili record per Intesa Sanpaolo: cifre stellari. Non per tutti è crisi, anzi… (Di mercoledì 5 agosto 2020) Nonostante i mesi difficili dovuti all’accentuazione della crisi ininescata dallo scoppio pandemico, c’è qualcuno oltre quelle poche eccezioni rappresentate dalle grandi multinazionali del web, che ha visto i propri utili salire e gonfiarsi. Parliamo proprio del settore a cui il nostro premier Giuseppe Conte si rivolse non troppo tempo fa con una frase che fu talmente assurda e sconcertante da essere diventata -probabilmente- una massima del periodo di crisi che stiamo vivendo e che i posteri potranno un giorno citare: “Alle Banche chiedo un atto d’amore per l’Italia. Uno sforzo per erogare subito liquidità alle imprese che ne hanno bisogno”. Ebbene, la Stampa riporta la notizia che Intesa Sanpaolo realizza nei primi sei mesi ... Leggi su ilparagone

Ultime Notizie dalla rete : Banche utili Messina: insieme a Ubi gestiamo 1,1 trilioni di euro

Sarà l’attuale presidente di Banca Imi Gaetano Miccichè a guidare Ubi Banca nel periodo di traghettamento all’interno di Intesa. La conferma è arrivata ieri dall’amministratore delegato di Intesa Sanp ...

Tris per Piazza Affari, sul Ftse Mib prosegue l’euforia su ENI, Intesa Sanpaolo e TIM

Piazza Affari allunga la striscia di rialzi in questo primo scorcio di agosto. Il Ftse Mib ha chiuso con +0,64%% a 19.740 punti. Ottimismo dettato dalle attese per il nuovo piano di rilancio degli Sta ...

