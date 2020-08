Aggressioni agli operatori sanitari, il Senato dà il via libera definitivo alla legge sulla sicurezza: approvata all’unanimità (Di mercoledì 5 agosto 2020) Via libera all’unanimità al disegno di legge che tutela gli operatori sanitari, cioè medici, infermieri e professionisti della sanità, dalle Aggressioni. Il Senato lo ha approvato in terza lettura, dopo che il testo era già stato licenziato con modifiche dalla Camera e dopo un iter in Parlamento lungo oltre un anno. La norma ha come titolo “disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell’esercizio delle loro funzioni”. Il decreto tra le altre cose, estende le aggravanti previste per i pubblici ufficiali ai casi di lesioni personali gravi o gravissime provocate agli addetti del settore ... Leggi su ilfattoquotidiano

RaffaeleFitto : Tutta la mia vicinanza agli agenti e militari @poliziadistato, @_Carabinieri_ e @Esercito che, sotto il sole cocent… - aranciaverde : RT @fattoquotidiano: Aggressioni agli operatori sanitari, il Senato dà il via libera definitivo alla legge sulla sicurezza: approvata all’u… - fattoquotidiano : Aggressioni agli operatori sanitari, il Senato dà il via libera definitivo alla legge sulla sicurezza: approvata al… - CateBlueLady : @ferdinantripodi Sei consapevole che il partito da cui cerchi così disperatamente di farti accettare solo 70 anni f… - JhoffryShore : @AndreaRoventini @emanuelefelice2 Ma ultrà liberisti di cosa?? Rispondi agli inviti di @micheleboldrin e vai a disc… -

Ultime Notizie dalla rete : Aggressioni agli Aggressioni agli operatori sanitari, Addis: “Alla base di tutto c'è la forte carenza di organico” Sardegna Live Bordo “Approvata legge sulle aggressioni operatori sanitari”

Approvata dal Senato in via definitiva la legge sulle aggressioni agli operatori sanitari. Il provvedimento, del quale ho avuto l’onore di essere relatore nel corso della discussione alla Camera dei d ...

Il Ddl Antiviolenza è legge. L’Aula del Senato lo approva all’unanimità. Sanzioni fino a 5.000 euro e pene fino a 16 anni

11-octies - che presuppone in ogni caso un delitto commesso con violenza o minaccia - espressamente si applica agli operatori socio sanitari a ... L'articolo 7 prevede che al fine di prevenire episodi ...

Approvata dal Senato in via definitiva la legge sulle aggressioni agli operatori sanitari. Il provvedimento, del quale ho avuto l’onore di essere relatore nel corso della discussione alla Camera dei d ...11-octies - che presuppone in ogni caso un delitto commesso con violenza o minaccia - espressamente si applica agli operatori socio sanitari a ... L'articolo 7 prevede che al fine di prevenire episodi ...