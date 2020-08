Uomini e Donne, è crisi tra Veronica Ursida e Giovanni Longobardi? (Di martedì 4 agosto 2020) "In questo momento non sono proprio felicissimo" è solo una parte di un commento di Giovanni Longobardi che sta facendo parlare i fan e il riferimento chiaramente è per la storia con Veronica Ursida che, al contrario di quanto si potesse pensare, nell'ultimo periodo pare stia prendendo una piega del tutto negativa.Fino a poche settimane fa Veronica e Giovanni postavano foto di una coppia felice sui rispettivi profili Instagram, ora la situazione è decisamente cambiata e a confermarlo è innanzitutto lo stesso Giovanni in aggiunta alla frase sopra citata e in risposta ad un utente che gli ha chiesto che fine avesse fatto la sua fidanzata lui risponde: "Veronica adesso è in Sardegna. Quando finirà la vacanza ... Leggi su blogo

