Temptation Island, l'ex di Antonella Elia rivela: "Pietro Delle Piane è indifendibile, eppure torneranno insieme" (Di martedì 4 agosto 2020) Conclusasi l'edizione 2020 di Temptation Island, Antonella Elia ha deciso di continuare il proprio percorso di vita momentaneamente lontana da Pietro Delle Piane. L'attore, da cui la showgirl era uscita separata alla fine della trasmissione, era riuscito a conquistare il cuore della Elia nel momento dell'incontro finale con Filippo Bisciglia.Durante la messa in onda Delle puntate, tuttavia, Antonella Elia aveva deciso nuovamente di mettere in pausa la relazione con Pietro, reo di non averle portato rispetto nel corso Delle settimane nel villaggio in Sardegna. Ora i due sono scomparsi dai radar dei social, in attesa forse di fare maggiore chiarezza sulle loro ... Leggi su blogo

