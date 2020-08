Snowboardcross, confermata la tappa di Cervinia: fissata il 19 dicembre (Di martedì 4 agosto 2020) La tappa di Cervinia anche quest’anno nel calendario della Coppa del Mondo di Snowboardcross. L’appuntamento, confermato per la quarta volta consecutiva, è in calendario il 19 dicembre e vedrà in pista i più forti del mondo, come testimoniano le edizioni precedenti sulla pista 26. Una tappa che storicamente ha sempre portato bene all’Italia: lo scorso anno ci fu la doppietta di Lorenzo Sommariva e Emanuel Perathoner, oltre all’indelebile firma di Michela Moioli, vittoriosa davanti alla francese Chloe Trespeuch e alla connazionale Sofia Belingheri. Leggi su sportface

