Papa Francesco, ecco perché il Catechismo lo smentisce sui profughi (Di martedì 4 agosto 2020) Nonostante l'immigrazione torni a preoccupare per il Covid, Bergoglio continua a battere incessantemente sull'accoglienza. Dopo la nuova, contestatissima, litania sulla Madonna, "Maria solacium migrantium" - "sollievo dei migranti", poche settimane fa, affermava: «È Dio che ci chiede di poter sbarcare». Siamo sicuri? Perché all'art. 2241 del Catechismo c'è scritto tutt' altro: «Le nazioni più ricche sono tenute ad accogliere, nella misura del possibile, lo straniero alla ricerca della sicurezza e delle risorse necessarie alla vita, che non gli è possibile trovare nel proprio paese di origine. I pubblici poteri avranno cura che venga rispettato il diritto naturale, che pone l'ospite sotto la protezione di coloro che lo accolgono. Le autorità politiche, in vista del bene comune, di cui sono ... Leggi su liberoquotidiano

