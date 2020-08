Micronesia, tre naufraghi bloccati su in’isola deserta per 3 giorni: salvati grazie ad un “SOS” sulla sabbia – VIDEO (Di martedì 4 agosto 2020) Tre naufragi sono rimasti bloccati per 3 giorni su un’isola deserta, sono stati salvati in Micronesia grazie ad SOS sulla spiaggia Per tre giorni tre naufraghi sono stati su un’isola deserta del Pacifico, erano partiti il 30 luglio 2020 per raggiungere l’atollo di Pulap. I tre escursionisti hanno però perso la rotta e finito il … L'articolo Micronesia, tre naufraghi bloccati su in’isola deserta per 3 giorni: salvati grazie ad un “SOS” sulla sabbia – VIDEO NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

