Messico-Brasile 4-3, finale di Confederations Cup – 4 agosto 1999 – VIDEO (Di martedì 4 agosto 2020) Il 4 agosto del 1999 va in scena la finale di Confederation Cup tra Messico e Brasile. Allo Stadio Aztena trionfano i padroni di casa per 4-3 Il 4 agosto del 1999 lo stadio Azteca di Città del Messico è teatro della sfida finale di Confederations Cup tra Messico e Brasile. 110 000 gli spettatori accorsi ad assistere la gara, creando un’atmosfera incredibile per i padroni di casa. La partita è di una bellezza rara, coi messicani che si impongono per 4-3 dopo i 90 minuti. Una doppietta di Zepeda e le marcature di Abundis e Blanco portano il titolo verso la nazionale Tricolor, per i verdeoro a segno vanno Serginho, Roni e Ze Roberto. Al termine ... Leggi su calcionews24

