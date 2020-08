Inter-Conte, è tregua ma non basta: la società prepara il piano B (Di martedì 4 agosto 2020) Secondo la 'Gazzetta dello Sport', però, la pace è ancora lontana, tanto che la società nerazzurra sta già preparando il piano B . Un piano che prevede, in caso di divorzio, l'ingaggio di un altro ex ... Leggi su sport.virgilio

FabrizioRomano : #Conte all'Ansa: 'Smentisco di aver sentito dirigenti e giocatori della Juventus chiedendo 'ma Sarri lo cacciano?'.… - FBiasin : +++ #Conte: 'Ho sposato un progetto triennale con l'#Inter. Mi batterò perché sia vincente' +++ - RealPiccinini : Conte ha sbagliato nei tempi e nei modi, è innegabile. Ma pensare di separarsi dopo un anno così positivo sarebbe d… - AndryDipi92 : Se dovessimo unire i puntini - con #Baccin ultimo tassello - la permanenza di #Conte all'#inter non sembrerebbe più… - PragmaticoI : Quanto vorrei che gliela girassero a Conte ! Bravi!! L’anno orribile dell’Inter spiegato (bene) dai giornalisti it… -