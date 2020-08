Bruno Barbieri “4 hotel” 2020: a settembre i nuovi episodi, tutte le anticipazioni (Di martedì 4 agosto 2020) Dal 1° settembre, ogni martedì su Sky e Now Tv, riparte con otto nuove puntate una fresca inedita stagione di “4 Hotel”. La sfida tra gli albergatori d’Italia sarà giudicata ancora una volta da Bruno Barbieri, chef, ristoratore e conduttore televisivo, tra i personaggi più amati del momento. A lanciare l’indiscrezione il settimanale ‘Tv Sorrisi e Canzoni’: l’esperto di hôtellerie, sofisticato quanto puntiglioso, quest’anno, viaggerà tra Versilia, Penisola Sorrentina, Garda, Chianti, Marche, Val Rendena in Trentino, Tuscia e Palermo. Le puntate che vedremo in autunno sono state registrate tutte prima dell’emergenza Coronavirus e del conseguente lockdown. Leggi anche l’articolo ... Leggi su urbanpost

