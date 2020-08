Beirut, Conte: "Immagini terribili, faremo tutto il possibile per sostenere il popolo libanese" (Di martedì 4 agosto 2020) Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, su Twitter esprime vicinanza e solidarietà al Libano, dove nel pomeriggio del 4 agosto nella capitale Beirut due tremende esplosioni hanno provocato almeno 70 morti e 3.000 feriti, tra cui un militare italiano. Altri sono sotto osservazione perché sotto choc. Solidarietà ai nostri militari è stata espressa da tutto l’arco politico. Esplosione Beirut, 70 morti. Di Maio: 'Vicini ad amici libanesi' Guerini: 'Nostro militare ferito in modo lieve' Esplosioni a Beirut: la parole dei ministri degli Esteri e della Difesa. "Le terribili Immagini che arrivano da Beirut descrivono solo in parte il dolore che sta vivendo il ... Leggi su blogo

Un’enorme esplosione, avvenuta nella zona del porto, ha devastato nel pomeriggio di martedì 4 agosto la capitale del Libano, Beirut. I feriti, secondo il ministro della Salute Hamad Hassan, sono almen ...

