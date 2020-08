Banda larga, blitz del governo su Tim. Il cda congela l'offerta del fondo Kkr (Di martedì 4 agosto 2020) ll governo preme per realizzare la rete unica e Tim, che ne avrebbe così la regia, rimanda a fine agosto la decisione definitiva sul progetto Fiberco con Kkr, dando mandato all’ad Luigi Gubitosi di partecipare ai lavori che il governo intende far partire nelle prossime ore. Quelle che erano due operazioni parallele potrebbero diventare una sola, dando spazio ad altri investitori di partecipare. Nessuno stop quindi da parte del premier Giuseppe Conte, anche se la mossa a sorpresa ha spiazzato e sembra piuttosto aumentare il pressing su Open Fiber. “Oggi è emerso il forte interesse del governo a promuovere una rete nazionale integrata a Banda ultra larga per realizzare una infrastruttura strategica del Paese”, riferiscono fonti vicine alla politica.“Il ... Leggi su huffingtonpost

