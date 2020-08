Strage di Bologna, i sindacati militari possono dare un aiuto prezioso per scoprire la verità (Di lunedì 3 agosto 2020) Stazione di Bologna, 2 agosto 1980. Sono passati quarant’anni dalla Strage di Bologna, la più grave della storia repubblicana: 85 morti e 200 feriti. Sono passati quarant’anni, ma quella orribile vicenda resta ancora avvolta da una fitta nebulosa. È evidente il gap, determinato da decenni di depistaggi, tra verità completa e verità processuale. Sono diverse le domande rimaste senza risposta. Chi ha ordinato e finanziato quella carneficina? Qual era lo scopo di tanta barbarie? Chi ha inquinato le indagini e per quale motivo lo ha fatto? La magistratura sta ancora tentando di scoprire quei tasselli che mancano, di svelare i rapporti tra il terrorismo neofascista, la P2 e i servizi segreti. Ma non sarà semplice, perché è passato troppo tempo e perché le ... Leggi su ilfattoquotidiano

