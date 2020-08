Stasera occhi al cielo per la Luna dello Storione: dall’orizzonte sorgerà una spettacolare sfera arancione (Di lunedì 3 agosto 2020) La prima settimana piena di agosto inizia con lo spettacolo della Luna piena dello Storione. Il plenilunio di agosto scatterà alle 17:59 di oggi, ma per apprezzare la bellezza dell’evento non occorrerà seguire questo orario. È necessario, invece, guardare il nostro satellite naturale sorgere sopra l’orizzonte orientale dopo il tramonto. Solo così, si potrà vedere la Luna sorgere come una spettacolare sfera arancione, anche se brevemente. La Luna apparirà piena fino al mattino di mercoledì 5 agosto. Nota come Luna dello Storione in alcune tribù indigene americane, la Luna piena di agosto sarà visibile per ... Leggi su meteoweb.eu

Cinque Terre - Val di Vara - Un concerto contemplativo e lunare, con musiche mistiche riecheggianti dalla cima di Framura con lumini e una spiaggia immaginaria. Nella serata di oggi, domenica 2 agosto ...

Domenica 2 agosto, le partite di calcio in tv. La Serie A si conclude con le ultime partite valide per la 38a giornata. In programma oggi cinque partite. Si parte alle 18 con SPAL-Fiorentina, e poi al ...

