Running, Fletta Trail 2020: Puppi e Sortini trionfano a Malonno (Di lunedì 3 agosto 2020) La cinquantasettesima edizione del Fletta Trail va in archivio e nel 2020 si è riusciti a correre adottando misure particolari per prevenire il rischio di contagio di coronavirus. La prestigiosa classica della montagna a Malonno ha visto trionfare Francesco Puppi al maschile ed Elisa Sortini al femminile. Sui 21 km di percorso maschile esce subito il terzetto con Puppi, Maestri e Cachard. Sulle salite il comasco e il francese fanno il vuoto e in località Fletta Puppi risponde all’allungo del transalpino e così vince in 1’16″27 davanti proprio a Cachard e Maestri. In campo femminile la Sortini domina in lungo e in largo soprattutto nel finale e sbaraglia la concorrenza alla sua ... Leggi su sportface

sportface2016 : #Running, #FlettaTrail: #Puppi e #Sortini trionfano a Malonno - upclimbing : Risultati ?????? #FlettaTrail Malonno -

Ultime Notizie dalla rete : Running Fletta Running, Fletta Trail 2020: Puppi e Sortini trionfano a Malonno Sportface.it Classifica Fletta Trail 2020

Lungo un percorso di 21 Km, a Malonno, domenica 2 agosto 2020, è andata in scena la 57.a edizione della Fletta Trail, classico appuntamento di mezza estate con il trail running in provincia di Brescia ...

Lungo un percorso di 21 Km, a Malonno, domenica 2 agosto 2020, è andata in scena la 57.a edizione della Fletta Trail, classico appuntamento di mezza estate con il trail running in provincia di Brescia ...